Петербуржцев напугали люди в защитных костюмах берущие пробы со стен и поручней на станции метро «Беговая»

На "Беговой" взяли пробы с поручней эскалатора на наличие вирусов Фото: СОЦСЕТИ

Утром в понедельник, 3 августа 2020 года, жители Санкт-Петербурга заметили на станции метро «Беговая» людей в защитных костюмах, которые брали пробу с поручней и стен. Некоторых пассажиров это очень напрягло – вдруг это означает, что станция заражена.

- Ну, все. Покатались на подземке, - обреченно заметил один из пользователей сети.

На самом деле, пугаться нечего. В середине июля на станции метро «Беговая» было решено провести эксперимент. В подземке установили устройство под названием «Вирустоп-П». Его цель очевидна – обеззаразить поручни в нелегкое время пандемии коронавируса.

- Ультрафиолетовая обработка не отменит уже действующую протирку поручней. Сейчас по требованию Роспотребнадзора ее проводят 1 раз в час. Выводы об эффективности работы «Вирустопа-П» сделают в ближайшее время – для этого сделают «смывы» до и после включения прибора, а затем проверят пробы в лаборатории, - ранее писала «КП».

В скором времени в лаборатории проверят пробы и выяснят пользу от действия аппарата.