2020-08-03T14:00:39+03:00
Общество

ФАС разрешила Hyundai купить завод General Motors в Санкт-Петербурге

Антимонопольщики решили, что сделка не нарушит закон о конкуренции
Петр КИБЕР
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ФАС разрешила "Хендэ рус" купить закрытый завод GM.ФАС разрешила "Хендэ рус" купить закрытый завод GM.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила корейской компании Hyundai купить петербургский автозавод General Motors, стоящий без дела уже пять лет. В ведомстве дали положительный ответ на запрос со стороны корейского автогиганта.

- ФАС России рассмотрела ходатайство «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» о получении в собственность 94,83% основных производственных «Дженерал Моторз Авто» и установила, что сделка не приведет к ограничению конкуренции, - сообщает пресс-служба ФАС.

Таким образом, российская «дочка» корейской компании может купить завод GM. Если захочет. Впрочем, в ином случае незачем было и обращаться за разрешением.

Эксперты автоотрасли считают, что на закрытом в 2015 году из-за санкций американском заводе может быть налажено производство моделей KIA, которые сейчас выпускает калиниградский «Автотор».

Напомним, что ранее завод GM планировал купить белорусский «Юнисон», для сборки китайской марки Zotye, однако дальше разговоров дело не пошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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