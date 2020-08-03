«Газель» снова застряла под «Мостом глупости» в Санкт-Петербурге
И снова новости с Софийской улицы в Санкт-Петербурге, где «обитает» знаменитый «Мост глупости». Днем в понедельник, 3 августа 2020 года, под переправой застряла очередная «Газель». По неофициальной статистике это уже 186-я «жертва» моста. Видео с ЧП попало в социальную сеть.
- Пора памятник мосту ставить, - предложил один их петербуржцев.
На видео видно, что «Газель» застряла при самом въезде. От удара кабина накренилась назад, но не слетела, как это иногда бывает.
Рядом с мостом установлены знаки для автомобилистов, на которых указано, что он низкий - машина выше 2,7 метров под ним не пройдет. Также на самом мосту растянут большой банер с предупреждением. Однако водители грузовиков по-прежнему самонадеянно пытаются под ним проскочить.
Предыдущий инцидент произошел совсем недавно – 30 июля. Тогда под мостом застряла «легковушка» с высоким прицепом.
186-я "Газель" застряла под "Мостом глупости" в Петербурге 3 августа .
ИСТОЧНИК KP.RU