Беглов поручил подготовить к открытию театры Санкт-Петербурга

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:54:47+03:00

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В Петербурге должны подготовить театры к выходу из «карантина». Такое поручение дал глава города Александр Беглов на заседании правительства в понедельник, 3 августа. План по открытию театров должен разработать Комитет по культуре в течение ближайших двух недель.

- Все это время театры работали в онлайн-режиме, были разрешены репетиции. Пришло время, чтобы открыть театры со зрителями, - отметил Александр Беглов.

По мнению градоначальника, на проработку всех мер безопасности, формирование репертуара, подготовку афиш и билетов потребуется не меньше месяца. А значит, уже в сентябре можно надеяться на открытие театров, если ситуация с коронавирусом будет это позволять. Не стоит забывать, что для запуска зрителей в залы необходима «отмашка» Роспотребнадзора. На открытие театров в начале осени надеются и в самом Комитете по культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU