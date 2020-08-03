2020-08-03T16:15:26+03:00
Общество

Штрафы за парковку во дворах и на пешеходных дорожках хотят ввести в Санкт-Петербурге

Перекрывшие внутриквартальный проезд могут поплатиться 5 тысячами рублей
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге введут штрафы для тех, кто перекрывает внутриквартальный проезд.В Петербурге введут штрафы для тех, кто перекрывает внутриквартальный проезд.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге планируют ввести новые штрафы за парковку для автомобилистов. Они будут касаться тех, кто перекрывает внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки и проходы к зданиям. Такой проект поправок к городскому закону «Об административных правонарушениях» подготовили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Как отметил на заседании в Смольном в понедельник, 3 августа, глава ГАТИ Олег Зотов, сейчас в Петербурге ответственность предусмотрена только за парковку на газонах, на территориях детских и спортивных площадок, а также в месте для выгула и дрессировки животных. Штрафы за «новые» виды неправильной парковки составят от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 5 до 40 тысяч – для должностных и от 150 до 500 тысяч рублей для юридических.

Кроме того, губернатор Александр Беглов предложил предусмотреть в поправках и штрафы для тех, кто перегораживает подъезд к мусорным контейнерам.

– Это очень большая проблема по уборке и по вывозу мусора, – отметил Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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