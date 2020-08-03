Беглов пригрозил закрыть ТЦ Санкт-Петербурга, не соблюдающие меры безопасности

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:24:52+03:00

Беглов попросил ТЦ Санкт-Петербурга соблюдать стандарт безопасности по коронавирусу иначе - штраф до полумиллиона или закрытие на 90 суток.

Как лично увидел губернатор, в некоторых торговых центрах забывают про дезинфекцию, социальную дистанцию и маски

Изменить размер текста: A A

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь обрушился с критикой на торговые центры, которые не соблюдают меры безопасности по коронавирусу. Как ранее писала «Комсомолка», градоначальник пригрозил некоторым ТЦ штрафами до 500 тысяч рублей от Роспотребнадзора. Как оказалось, Беглов лично заметил множество нарушений.

- Персонал некоторых торговых центров не следит за соблюдением социальной дистанции. Также не контролируется использование посетителями средств индивидуальной защиты. Кое-где нет даже элементарных дезинфицирующих растворов, - сообщил губернатор в ходе своего еженедельного радиообращения.

Владельцев ТЦ просят вспомнить те договоренности, на условии соблюдения которых власти приняли послабления по коронавирусу. Нарушителей обещают строго наказывать – штрафом до полумиллиона рублей и приостановкой деятельности на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU