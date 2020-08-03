2020-08-03T20:03:40+03:00
Общество

Смольный хочет не допустить, чтобы осенью вторая волна коронавируса наложилась на грипп

Для этого власти планируют сделать прививку от гриппа не менее 60% населения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный беспокоится о том, что вторая волна коронавируса может наложиться на сезонный грипп грядущей осенью.Смольный беспокоится о том, что вторая волна коронавируса может наложиться на сезонный грипп грядущей осенью.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Санкт-Петербурга постараются не допустить наложения второй волны коронавируса на эпидемию сезонного гриппа грядущей осенью. Для этого Смольный хочет сделать прививку не менее 60% от всего населения города. Дополнительные дозы вакцин от гриппа уже готовятся. Поставить себе прививку можно будет, например, в передвижных станциях, которые будут стоять в самых оживленных местах.

- Мы не возвращаемся к прежней жизни. Мы возвращаемся к прежним, привычным делам. И привыкаем жить в условиях «новой нормальности», - подчеркнул губернатор Александр Беглов в ходе традиционного еженедельного радиообращения к горожанам.

Держа в голове возможную вторую вспышку COVID-19, власти напоминают петербургским предприятиям о соблюдении обязательных стандартов безопасности. По словам Беглова, маски, перчатки и социальная дистанция останутся до тех пор, пока мы не победим коронавирус. Торговым центрам, которые не соблюдают меры безопасности, к слову, грозит закрытие на срок до 90 суток и огромный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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