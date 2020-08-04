Хорватский новичок «Зенита» назвал «фантастическим» стадион на Крестовском острове

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:52:05+03:00

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Новичок «Зенита» хорват Деян Ловрен всего пару дней в Санкт-Петербурге и только осваивается здесь. Пока полузащитник знакомится с персоналом клуба, проходит осмотры и утрясает бытовые вопросы. Но его уже успели свозить на главное рабочее место – стадион на Крестовском острове. И арена впечатлила игрока.

- Снаружи стадион выглядит как космический корабль, а внутри – даже еще живописнее, приводит слова футболиста пресс-служба «Зенита».

Раздевалку команды Деян назвал «фантастической» - там есть все, что нужно. Понравились ему и клубные сине-бело-голубые цвета, которые есть внутри арены. А вот что удивило защитника, так это отсутствие поля. Впрочем, газон быстро нашелся – его просто выкатили из стадиона на солнышко.

Отметим, что Ловрен уже провел первую тренировку в составе «Зенита» и может выйти на поле в первом официальном матче 7 августа, когда петербуржцы сыграют с «Локомотивом» за Суперкубок.

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ИСТОЧНИК KP.RU