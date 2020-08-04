«Лада» улетела в березу после ДТП с такси
Белая «Лада» улетела в дерево после столкновения с машиной такси. Авария произошла ночью на проспекте Энгельса. Две машины встретились прямо на трамвайных путях. В результате ДТП пострадала одна береза.
- Такси отправило белый «Ларгус» в березки, - сообщали очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На место аварии примчались скорая, полиция и спасатели. Последние помогли выбраться водителям из разбитых машин. Оба остались живы и не получили серьезных травм. А вот оба автомобиля придется серьезно ремонтировать.
Официальных данных происшествии от ГИБДД пока не поступало.
Напомним, что только за минувшие выходные в Петербурге и области из-за ДТП погибли семь человек, в том числе 14-летняя девочка-подросток. В основном причинами смертельных аварий становились выезд на встречную полосу и несоблюдение скоростного режима.
ДТП такси и "Лады" на проспекте Энгельса в Петербурге. Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU