2020-08-04T09:45:56+03:00
Происшествия

«Лада» улетела в березу после ДТП с такси

Авария произошла ночью на проспекте Энгельса [видео]
Петр КИБЕР
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"Лада" улетела в дерево после столкновения с такси. Фото: vk.com/spb_today"Лада" улетела в дерево после столкновения с такси. Фото: vk.com/spb_today
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Белая «Лада» улетела в дерево после столкновения с машиной такси. Авария произошла ночью на проспекте Энгельса. Две машины встретились прямо на трамвайных путях. В результате ДТП пострадала одна береза.

- Такси отправило белый «Ларгус» в березки, - сообщали очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место аварии примчались скорая, полиция и спасатели. Последние помогли выбраться водителям из разбитых машин. Оба остались живы и не получили серьезных травм. А вот оба автомобиля придется серьезно ремонтировать.

Официальных данных происшествии от ГИБДД пока не поступало.

Напомним, что только за минувшие выходные в Петербурге и области из-за ДТП погибли семь человек, в том числе 14-летняя девочка-подросток. В основном причинами смертельных аварий становились выезд на встречную полосу и несоблюдение скоростного режима.

ДТП такси и "Лады" на проспекте Энгельса в Петербурге. Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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