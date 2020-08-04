2020-08-04T15:59:51+03:00
Общество

Фуд-корты в ТЦ открылись в «желтой» зоне Ленобласти

Но в МЕГАх продавать еду можно только навынос
Петр КИБЕР
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В МЕГАх вновь смогут в обычном режиме открыться фуд-корты.В МЕГАх вновь смогут в обычном режиме открыться фуд-корты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередные послабления карантинного режима вступили в действие в Ленинградской области. С 4 августа разрешается работа объектов общественного питания, расположенных в открытых зонах торговых центров – фуд-кортов. Но с ограничениями.

- В «желтой» зоне фуд-корты могут возобновить работу в торговых центрах, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Это означает, что еду необязательно брать с собой, а можно посидеть и за столиками. Вот только расстояние между людьми должно быть не меньше 1,5 метров, а маски носить строго обязательно. В «зеленой» зоне рестораны и кафе работали и ранее.

Таким образом, почти весь общепит Ленобласти восстановил обычную работу. Ограничения остаются только в «красной» зоне, в которую входит и Всеволожский район. А это значит, что в МЕГАх фуд-кортам по-прежнему придется торговать едой навынос.

Зато областные МФЦ открыты во всех районах. Они оказывают полный перечень услуг и даже без записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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