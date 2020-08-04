Участники Versus снялись с нового баттла из-за смерти рэпера Картрайта

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:52:08+03:00

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Соревнование рэперов Versus Team Up оказалось под угрозой срыва, поскольку двое участников отказались от своих выступлений из-за смерти рэпера Картрайта, которого расчленила жена. Судя по турнирной сетке, Энди и его напарник Майти Ди должны были выступать против союза Deep-Ex-Sense и Movec. Однако случившаяся трагедия поменяла планы как организаторов, так и рэперов.

Турнирная сетка баттлов до смерти Картрайта. Фото: СОЦСЕТИ

- Можете считать меня впечатлительным, но кем бы сейчас не заменили Энди Картрайта, случившееся с ним наложит свой отпечаток на весь сезон и его атмосферу. Когда ты готовишься к баттлу с кем-то, ты знакомишься с его творчеством, мировоззрением и так или иначе пропускаешь часть его жизни через себя. Поэтому сейчас я немного потрясен, и это окончательно убивает мотивацию в этом вариться, - пишет рэпер Deep-Ex-Sense в своем Telegram-канале, сообщая, что он и его напарник Movec снимаются с баттла.

Коллега Картрайта объяснил свое снятие с баттлов. Фото: t.me/senseexdeep

Коллега покойного Картрайта призывает всех поклонников рэпа не романтизировать смерть Энди и относиться к случившемуся как к потере талантливого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU