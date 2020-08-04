Крошик напугал петербуржцев светящимися глазами в ночи

4 Авг. 2020 2020-08-04T23:15:02+03:00

Нерпенок Крошик напугал своих поклонников светящимися глазами в темное время суток. Фото: vk.com/sealrescue

Нерпенок как бы посоветовал горожанам включать ближний свет в темное время суток [видео]

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Крошик напугал своих петербургских поклонников светящимися глазами в ночи. Фонд друзей балтийской нерпы показал эксклюзив – первое видео с любимчиком горожан, сделанное в темное время суток. Оказывается, Крош также бодро плавает в бассейне как и днем. Только вот многие зрители не ожидали, что у него ночью такие же «огненные» глаза, как у кошек.

- Ночью под водой всегда включайте ближний свет! – шутит сотрудник Фонда Елена Андриевская в группе во «Вконтакте» и в Instagram.

Судя по комментариям петербуржцев, они хоть и испугались Кроша, но все равно остались от него в восторге.

- Вот вылезет такой поздороваться... Ночью на берегу финского залива... Ух!

- Во глазюки-то!

- Его глаза больше похожи на «противотуманки»!

Напомним, Крошик вновь остался один в своем бассейне. Нерпенок Шлиссик, который изначально не хотел уходить от людей после реабилитации, все-таки уплыл в Финский залив.

Нерпа Крошик напугал петербуржцев "огненными" глазами в ночи.Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU