Крошик напугал петербуржцев светящимися глазами в ночи
Крошик напугал своих петербургских поклонников светящимися глазами в ночи. Фонд друзей балтийской нерпы показал эксклюзив – первое видео с любимчиком горожан, сделанное в темное время суток. Оказывается, Крош также бодро плавает в бассейне как и днем. Только вот многие зрители не ожидали, что у него ночью такие же «огненные» глаза, как у кошек.
- Ночью под водой всегда включайте ближний свет! – шутит сотрудник Фонда Елена Андриевская в группе во «Вконтакте» и в Instagram.
Судя по комментариям петербуржцев, они хоть и испугались Кроша, но все равно остались от него в восторге.
- Вот вылезет такой поздороваться... Ночью на берегу финского залива... Ух!
- Во глазюки-то!
- Его глаза больше похожи на «противотуманки»!
Напомним, Крошик вновь остался один в своем бассейне. Нерпенок Шлиссик, который изначально не хотел уходить от людей после реабилитации, все-таки уплыл в Финский залив.
Нерпа Крошик напугал петербуржцев "огненными" глазами в ночи.Видео: vk.com/sealrescue
ИСТОЧНИК KP.RU