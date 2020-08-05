2020-08-05T02:01:41+03:00
Происшествия

Очередной голый мужчина погромил припаркованные машины в Мурино

В этот раз буйный гуляка кричал что-то про инопланетян и десант
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Буйный мужчина, кричащий про инопланетян, погромил машины в Мурино посреди ночи. Фото: vk.com/9kino.liveБуйный мужчина, кричащий про инопланетян, погромил машины в Мурино посреди ночи. Фото: vk.com/9kino.live
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Ночью в Мурино заметили практически раздетого гуляку, который решил погромить припаркованные машины. Все произошло на проспекте Авиаторов Балтики, 13. Любопытно, что голые прыгуны не редкость во Всеволожском районе. Немного ранее еще один нудист предлагал прохожим различные непристойности.

Этот же «товарищ» не пошел во все тяжкие и остановился всего лишь на парочке автомобилей, мощно похлопав их руками по крыше. Сигнализация ожидаемо сработала, поэтому на месте тут же оказались владельцы машин. Да и очевидцы из окон стали снимать перформанс на видео. Мужчина быстро ретировался с парковки на детскую площадку, прокричав что-то невнятное про десант и инопланетян.

- Внимания захотелось, музыки. Детство хулиганское в пьяную голову вернулось, похоже, - предположил один из комментаторов новости о буйном прохожем в группе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Очередной голый мужчина погромил припаркованные машины в Мурино
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