Очередной голый мужчина погромил припаркованные машины в Мурино

5 Авг. 2020 2020-08-05T02:01:41+03:00

В этот раз буйный гуляка кричал что-то про инопланетян и десант

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Ночью в Мурино заметили практически раздетого гуляку, который решил погромить припаркованные машины. Все произошло на проспекте Авиаторов Балтики, 13. Любопытно, что голые прыгуны не редкость во Всеволожском районе. Немного ранее еще один нудист предлагал прохожим различные непристойности.

Этот же «товарищ» не пошел во все тяжкие и остановился всего лишь на парочке автомобилей, мощно похлопав их руками по крыше. Сигнализация ожидаемо сработала, поэтому на месте тут же оказались владельцы машин. Да и очевидцы из окон стали снимать перформанс на видео. Мужчина быстро ретировался с парковки на детскую площадку, прокричав что-то невнятное про десант и инопланетян.

- Внимания захотелось, музыки. Детство хулиганское в пьяную голову вернулось, похоже, - предположил один из комментаторов новости о буйном прохожем в группе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU