Смольный не нашел нарушений в торговых центрах, но продолжит проверки
Чиновники петербургского Комитета по торговле вышли в рейды по проверке торговых центров. Они, вместе с инспекторами Роспортребнадзора, смотрят за соблюдением исполнения санитарных норм, одновременно грозя ТЦ закрытием из-за нарушений. Но пока все в порядке.
- На текущей неделе были осмотрены несколько торговых комплексов в Невском и Красногвардейском районах, а также ресторан. Заявленные требования на этих объектах выполняются, нарушения не выявлены, - сообщает пресс-служба Смольного.
Напомним, что ранее власти города договорились с владельцами торговых центров о том, что последние будут контролировать выполнение санитарных норм, а именно наличие средств индивидуальной защиты у посетителей, соблюдение социальной дистанции и так далее.
При этом губернатор Санкт-Петербурга уже пригрозил закрыть ТЦ на срок до трех месяцев, если правила соблюдаться не будут.
Проверки торговых центров продолжатся.
ИСТОЧНИК KP.RU