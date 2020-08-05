2020-08-05T11:00:23+03:00
Общество

Смольный не нашел нарушений в торговых центрах, но продолжит проверки

У посетителей стали жестче требовать наличие масок, а сами ТЦ пригрозили закрыть на три месяца
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В проверенных ТЦ пока не нашли нарушений, но проверять их не перестанут.В проверенных ТЦ пока не нашли нарушений, но проверять их не перестанут.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Чиновники петербургского Комитета по торговле вышли в рейды по проверке торговых центров. Они, вместе с инспекторами Роспортребнадзора, смотрят за соблюдением исполнения санитарных норм, одновременно грозя ТЦ закрытием из-за нарушений. Но пока все в порядке.

- На текущей неделе были осмотрены несколько торговых комплексов в Невском и Красногвардейском районах, а также ресторан. Заявленные требования на этих объектах выполняются, нарушения не выявлены, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что ранее власти города договорились с владельцами торговых центров о том, что последние будут контролировать выполнение санитарных норм, а именно наличие средств индивидуальной защиты у посетителей, соблюдение социальной дистанции и так далее.

При этом губернатор Санкт-Петербурга уже пригрозил закрыть ТЦ на срок до трех месяцев, если правила соблюдаться не будут.

Проверки торговых центров продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд закрыл гипермаркет «Сезон» на Пулковском шоссе
Пропавшую 10-летнюю школьницу, которую искали двое суток, нашли на детской площадке
Масочный режим ужесточили в метро Санкт-Петербурга
Смольный не нашел нарушений в торговых центрах, но продолжит проверки
14 460 человек обследованы на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
На пьяного папашу, забывшего ребенка на улице, завели уголовное дело
Микроавтобус насмерть сбил пешехода на Колтушском шоссе
Автобусы из Санкт-Петербурга в Ярославль начнут ходить с 5 августа
Труп молодого мужчины нашли в лодке на берегу речки в Вындином острове
Дождь и ветер: погода на 5 августа в Санкт-Петербурге
Очередной голый мужчина погромил припаркованные машины в Мурино
Назван самый богатый главный врач больницы Санкт-Петербурга в 2019 году