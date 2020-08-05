Смольный не нашел нарушений в торговых центрах, но продолжит проверки

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:00:23+03:00

В проверенных ТЦ пока не нашли нарушений, но проверять их не перестанут. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У посетителей стали жестче требовать наличие масок, а сами ТЦ пригрозили закрыть на три месяца

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Чиновники петербургского Комитета по торговле вышли в рейды по проверке торговых центров. Они, вместе с инспекторами Роспортребнадзора, смотрят за соблюдением исполнения санитарных норм, одновременно грозя ТЦ закрытием из-за нарушений. Но пока все в порядке.

- На текущей неделе были осмотрены несколько торговых комплексов в Невском и Красногвардейском районах, а также ресторан. Заявленные требования на этих объектах выполняются, нарушения не выявлены, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что ранее власти города договорились с владельцами торговых центров о том, что последние будут контролировать выполнение санитарных норм, а именно наличие средств индивидуальной защиты у посетителей, соблюдение социальной дистанции и так далее.

При этом губернатор Санкт-Петербурга уже пригрозил закрыть ТЦ на срок до трех месяцев, если правила соблюдаться не будут.

Проверки торговых центров продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU