Балкон обрушился в жилом доме на Загородном проспекте Санкт-Петербурга

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:12:01+03:00

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Очередное обрушение балкона с фасада исторического здания произошло в центре Санкт-Петербурга. На этот раз ЧП случилось во дворе дома 24 по Загородному проспекту. Здесь собственной тяжести не выдержала конструкция с пятого этажа.

- Обломки упали на балкон, расположенный этажом ниже. Информация о пострадавших уточняется, - пишут «Невские новости».

Часть обломков штукатурки и кирпича долетела до земли, побив стоявшую во дворе иномарку. По счастью, кроме вмятины на капоте машины, других серьезных последствий обрушения не было. Однако теперь грозит упасть балкон с четвертого этажа, на который легла двойная тяжесть.

Сейчас на месте ЧП находятся спасатели и чиновники Центрального района, они решают, что делать дальше.

Отметим, что здание, где рухнул балкон, является объектом культурного наследия и известно как Дом Королевой - Доходный дом Иоффа.

Напомним, что в мае 2020 года сразу четыре балкона упали с дома на Кирочной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU