2020-08-05T17:12:01+03:00
Происшествия

Балкон обрушился в жилом доме на Загородном проспекте Санкт-Петербурга

Конструкция рухнула вниз с пятого этажа
Петр КИБЕР
Поделиться:
Балкон упал с пятого этажа Доходного дома Иоффа. Фото: "Невские новости".Балкон упал с пятого этажа Доходного дома Иоффа. Фото: "Невские новости".
Изменить размер текста:

Очередное обрушение балкона с фасада исторического здания произошло в центре Санкт-Петербурга. На этот раз ЧП случилось во дворе дома 24 по Загородному проспекту. Здесь собственной тяжести не выдержала конструкция с пятого этажа.

- Обломки упали на балкон, расположенный этажом ниже. Информация о пострадавших уточняется, - пишут «Невские новости».

Часть обломков штукатурки и кирпича долетела до земли, побив стоявшую во дворе иномарку. По счастью, кроме вмятины на капоте машины, других серьезных последствий обрушения не было. Однако теперь грозит упасть балкон с четвертого этажа, на который легла двойная тяжесть.

Сейчас на месте ЧП находятся спасатели и чиновники Центрального района, они решают, что делать дальше.

Отметим, что здание, где рухнул балкон, является объектом культурного наследия и известно как Дом Королевой - Доходный дом Иоффа.

Напомним, что в мае 2020 года сразу четыре балкона упали с дома на Кирочной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнесмены Санкт-Петербурга получили 600 млн рублей на профилактику коронавируса
Гендиректор компании из Санкт-Петербурга получил уголовное дело, «забыв» про зарплату во время пандемии
Балкон обрушился в жилом доме на Загородном проспекте Санкт-Петербурга
Гостиницы Санкт-Петербурга могут лишь наполовину заполниться к концу лета
Бывший капитан судная Rhosus рассказал, как в Бейруте оказалась селитра, взорвавшаяся в порту
QR-коды и навигация появится на Пискаревском кладбище
Рекордное количество выпускников пожаловалось на результаты ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербурге
Новый начальник петербургского метро вышел на работу
Петербургский метрополитен не хочет платить компенсации родным жертв теракта в подземке
Адвокаты подали апелляцию на арест жены рэпера Энди Картрайта
В Эрмитаже вновь начали проводить групповые экскурсии
Ростехнадзор остановил строительство метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений
Концерт в память об Энди Картрайте состоится в Санкт-Петербурге 7 августа
Еще 68 общественных туалетов появились в Санкт-Петербурге
В петербургском метро прокомментировали требование носить маски
Суд закрыл гипермаркет «Сезон» на Пулковском шоссе
Пропавшую 10-летнюю школьницу, которую искали двое суток, нашли на детской площадке
Масочный режим ужесточили в метро Санкт-Петербурга
Смольный не нашел нарушений в торговых центрах, но продолжит проверки
14 460 человек обследованы на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
На пьяного папашу, забывшего ребенка на улице, завели уголовное дело
Микроавтобус насмерть сбил пешехода на Колтушском шоссе
Автобусы из Санкт-Петербурга в Ярославль начнут ходить с 5 августа
Труп молодого мужчины нашли в лодке на берегу речки в Вындином острове
Дождь и ветер: погода на 5 августа в Санкт-Петербурге
Очередной голый мужчина погромил припаркованные машины в Мурино
Назван самый богатый главный врач больницы Санкт-Петербурга в 2019 году