Спасатели МЧС демонтировали обрушившийся балкон на Загородном проспекте

Сотрудники МЧС успешно демонтировали упавший балкон на Загородном, обломки которого повредили несколько автомобилей. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Спасатели МЧС успешно демонтировали обрушившийся балкон и часть его конструкций с 5 этажа в доме №24 на Загородном проспекте. Площадка с перилами упала примерно в четвертом часу дня. По счастливой случайности, в роковую секунду под балконом никто не проходил, так что среди людей пострадавших нет. Обломки разве что задели припаркованные автомобили.

На работы по ликвидации обрушения ушло больше двух часов. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

- Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия и демонтировали упавшие конструкции балкона, а также ликвидировали угрозу обрушения оставшихся частей. Ровно в 18:19 все работы успешно окончились, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Судя по фотографиям спасателей с места, балкон, можно сказать, удачно рухнул на своего «коллегу» этажом ниже, что позволило избежать более серьезных последствий.