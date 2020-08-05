Анна Ковальчук придумала роль для своей собаки в «Тайнах следствия»

Юбилейный 20-й сезон нашумевшего сериала снимают в Петербурге уже месяц Фото: Андрей ГАШЕВ

В 20-м сезоне детективного сериала «Тайны следствия» появится новый четвероногий персонаж. Собака Анны Ковальчук по кличке Бусинка, по сценарию, станет питомицей профессора, который попросил следователя Марию Швецову последить за его домом. Эту сцену с участием животного придумала сама Анна. По словам актрисы, просто в один прекрасный день она взяла Бусинку с собой на съемки.

- Я иногда беру Бусю с собой, потому что мы с ней неразлучны, - делится Анна Ковальчук. – В этом сезоне был ее дебют. Я очень рада, что режиссер Егор Баринов меня выслушал и согласился с моей идеей. Эту сцену мы уже сняли, и Бусинка прекрасно себя проявила. Она потрясающе отработала и очень оживила наш сериал.

По словам Анны, Бусинка появится в кадре не единожды. Так, собачка-актриса будет в одной из сцен сидеть на руках у дочки Анны Златы, которая в «Тайнах следствия» играет, по сути, саму себя – дочь Марии Швецовой. Как отметила Ковальчук, этот эпизод получился очень душевным и домашним.

Напомним, в новом сезоне «Тайн следствия» не обойдется и без экшн-сцен. Одной из них станет взрыв в научной лаборатории.