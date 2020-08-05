Еще 4 больницы Санкт-Петербурга вернутся к обычному режиму работу

Стало известно, какие больницы Санкт-Петербурга следующими вернутся к обычному режиму работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный планирует вернуть к обычному режиму работы еще 4 медучреждения Санкт-Петербурга, которые раньше лечили больных коронавирусом. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, сейчас с COVID-19 работают 13 федеральных и региональных больниц Северной столицы.

- В ближайшее время мы планируем перепрофилировать Александровскую больницу, Госпиталь для ветеранов войн, а также 40-ю и 20-ю больницы. Это станет возможно при снижении количества заболевших, уменьшении коэффициента распространения COVID-19 и коэффициента летальных исходов, - сообщил Олег Эргашев в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Также чиновник добавил, что эксперты со всей России называют город на Неве Медицинской столицей из-за высоких технологий в сфере.

Напомним, Роспотребнадзор предложил Смольному ослабить некоторые ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге.