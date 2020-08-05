Роспотребнадзор разрешил Санкт-Петербургу ослабить ограничения по коронавирусу

Роспотребнадзор предложил Санкт-Петербургу ослабить часть карантинных ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга получили письмо от Роспотребнадзора, в котором главный санитарный врач Анна Попова предлагает ослабить в городе ряд ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев. По словам чиновника, этому благоприятствуют как снижение коэффициента распространения COVID-19, так и уменьшение числа госпитализаций больных. Да и пациентов на реанимационных койках становится все меньше.

- Буквально на днях получили письмо от главного санитарного врача. В нем нам предлагают сделать переход на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Поэтому сейчас мы думаем над изменениями в соответствующем постановлении, консультируемся с главврачами больниц, с медицинскими сообществами, - сообщил Эргашев в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Возможно, Роспотребнадзор немного опоздал, ведь в Северной столице уже частично ввели второй этап снятия ограничений. Например, ТЦ вовсю работают. Фото: Олег ЗОЛОТО

Любопытно, что в городе уже приняты некоторые меры послабления, характерные для второго этапа снятия ограничений – работают детские сады, магазины, ТЦ, бассейны, фитнес-центры, пусть и с некоторыми нюансами. Но Смольный наверняка добавит к этому новые послабления.

Напомним, в конце июля бизнесмены Санкт-Петербурга сумели договориться с Роспотребнадзором о долгожданном открытии торговых центров по условиям стандарта безопасности. Смольный в курсе многих нарушений в работе ТЦ, поэтому проводит в них ежедневные рейды. Да и в метрополитене с 5 августа начали гораздо жестче требовать с пассажиров надевать маску.