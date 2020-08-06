Финляндия ужесточает карантинные меры на фоне роста случаев коронавируса

Финляндия скорее всего будет закрыта для россиян до 9 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Финляндии усиливают карантинные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. Пока что финское правительство ограничивает лишь поездки в зарубежные страны, однако это может лишь то, что граница с Россией не откроется еще минимум месяц.

- Правительство решило вновь ввести ограничения на поездки в Бельгию, Нидерланды и Андорру. Ограничения на границе между Финляндией и Россией по-прежнему остаются в силе. В ближайшее время изменений, скорее всего, не будет, - пишет финское издание Yle.

Но если внутри Европы туристам лишь рекомендуют соблюдать карантин при возвращении домой, то путешественникам из России в Финляндию путь закрыть полностью.

Власти Суоми ждут сокращения числа заболевших и в очередной раз соберутся на пересмотр пограничных ограничений лишь 8 сентября. До этого времени все запреты скорее всего будут действовать.

Напомним, ранее сообщалось, что граница России с Финляндией будет закрыта до 25 августа.