Эксперт рассказал, зачем строить ВСМ Москва-Петербург, когда есть «Сапсаны»

"Сапсан" - быстрый поезд, но перевозки по ВСМ - это новый технологический уровень. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

6 августа стало известно, что первые пассажирские поезда по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург могут пройти уже в конце 2026 года. Зачем нужен проект стоимостью 1,7 триллиона рублей, когда есть «Сапсаны» курсирующие между городами за 3,5 часа, объяснил эксперт.

- Есть мнение, что железнодорожные перевозки либо уйдут в сегмент высокоскоростных, либо уступят автобусам, машинам, самолетам. Появление первой в стране высокоскоростной магистрали – мощнейший толчок для развития транспортного машиностроения, рассказал «Невским новостям» директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Другими словами, дело не столько в сокращении времени в пути (2,5 часа против 3,5-4), сколько в развитии принципиально технологий, которые есть в Японии, Китае, Европе и которых пока нет в России.

Ну и возможность быстро съездить из одной столицы в другую, также важна. Особенно для деловых людей, которые ценят время.