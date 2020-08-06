Названы сроки запуска поездов по высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург

Пустить поезда по ВСМ хотят уже в 2026 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Министерства транспорта России назвал дату начала движения по железнодорожной высокоскоротной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Первые составы по ней должны пойти уже в 2026 году, хотя строительство ветки еще даже не начато.

- Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года, - заявил в интервью ТАСС заместитель главы Минтранса Владимир Токарев.

В ведомстве уверены, что проект стоимостью в 1,7 триллиона рублей начнет приносить операционную прибыль уже на первый год существования. А чистая прибыль появится через пять лет работы - в 2031 году.

По словам Токарева, по ВСМ пойдут только пассажирские поезда - грузовое движение не предусмотрено.

Отметим, что пока строительство магистрали еще даже не начато. Проектирование ветки должны закончить в 2023 году. То есть на сама строительство отводится около трех лет.

После его окончания, доехать на поезде из Петербурга в Москву можно будет за 2,5 часа. Сейчас «Сапсан» преодолевает путь за 3,5-4 часа.