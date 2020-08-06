Школьника, зарезавшего отчима в Санкт-Петербурге, посадили в воспитательную колонию

16-летнего подростка, который зарезал отчима в Санкт-Петербурге, посадили в воспитательную колонию на 3 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Санкт-Петербурга посадил в воспитательную колонию школьника, который зарезал своего отчима в ночь с 10 на 11 января этого года. Напомним, парень совершил преступление из-за неприязненных отношений во время ссоры. Ранее полиция подозревала, что в роковой момент 16-летний подросток был пьян. Суд в итоге об этих сведениях умолчал.

- Установлено, что несовершеннолетний обвиняемый, находясь на лестничной площадке шестого этажа, ударил отчима кухонным ножом в левое плечо. От удара пострадавший упал и ударился головой о поверхность пола. Его смерть наступила на месте происшествия из-за повреждения подключичной артерии, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Школьник свою вину признал только частично и заверил, что не хотел убивать отчима. Следующие три года он проведет в воспитательной колонии. Будь он совершеннолетним, ему грозило бы до 15 лет тюрьмы.