Стало известно, когда откроются парки аттракционов в Санкт-Петербурге во время коронавируса

Стало известно, когда в Санкт-Петербурге вновь заработают парки аттракционов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стало известно, что парки аттракционов в Санкт-Петербурге все-таки откроют во время коронавируса. Власти Северной столице дали «зеленый свет» развлечениям уже с 8 августа этого года. Но есть важный нюанс – разрешат работать только тем аттракционам, что находятся на открытом воздухе. Да и меры безопасности при этом никуда не денутся.

- Необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, за исключением нахождения на самом аттракционе. Посетители и работники парков развлечений должны соблюдать социальную дистанцию. Также обязательно установить защитные стекла на кассе, стойке администратора и оператора и в местах хранения личных вещей гостей, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Вдобавок для работы паркам аттракционов нужно обзавестись стандартом безопасности. Подробнее о других послаблений по коронавирусу «Комсомолка» писала в отдельном большом материале.