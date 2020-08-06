Верховный суд РФ определил судьбу застройки Охтинского мыса

Верховный суд РФ оставил в силе решение Минкульта об охраняемых границах на Охтинском мысе. Фото: "Газпром нефть"

Верховный суд РФ оставил в силе решение Минкульта в деле о застройке Охтинского мыса, согласно которому лишь часть территории признается объектом культурного наследия. Напомним, на месте должен появиться современный комплекс «Газпрома», напоминающий по внешнему виду хрустальный корабль. Одну часть помещений отдадут под офисы нефтяной компании, а другую для конференц-залов, ресторанов, кафе и фитнес-центра.

Противники решения Минкульта хотели добиться расширения охраняемых границ Охтинского мыса, но проиграли. Давным-давно на месте стояли шведская крепость и поселение Ниеншанц.

- Отказано в удовлетворении иска. Докладчик: судья Назарова А.М., - коротко сообщается на сайте Верховного суда РФ.

При этом мотивировочной части решения пока не опубликовали. Добавим, что застройщик обещает благоустроить территорию вокруг нового комплекса и создать там общественное пространство.