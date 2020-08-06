Концерты в Санкт-Петербурге разрешили проводить с 8 августа 2020 года

Стало известно, когда в Санкт-Петербурге разрешат проводить концерты и другие массовые мероприятия. Фото: Александр ГЛУЗ

Все скучающие по концертам в Санкт-Петербурге могут порадоваться – с 8 августа они официально разрешены. Власти Северной столицы дали добро на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий во время коронавируса, но только на открытом воздухе. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов.

- От посетителей массовых мероприятий потребуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также держать социальную дистанцию друг от друга. Обеспечение этого лежит на организаторе, - передает пресс-служба Смольного.

Ранее в Санкт-Петербурге уже проводили массовые мероприятия вроде полумарафона «ЗаБег» и парада ко Дню ВМФ. С августа их, очевидно, станет в разы больше. Любителям музыкальных концертов, например, может понравиться ежегодный фестиваль «Стереолето», который в этот раз пройдет в сентябре.