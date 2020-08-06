Лучших выпускников Санкт-Петербурга, сдавших ЕГЭ на 200 и 300 баллов, чествовали в Смольном

Губернатор поздравил лучших выпускников Санкт-Петербурга с успешной сдачей ЕГЭ. Фото: Смольный

Лучших выпускников школ Санкт-Петербурга пригласили на чаепитие к чиновникам и ректорам вузов в Смольный. На мероприятие попали те уникумы, которые смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов по всем двум или трем предметам. Про самых успешных из них, Кирилла Кондратюка и Леонида Петрова, «Комсомолка» писала отдельно, взяв у вундеркиндов интервью.

Про Кирилла Кондратюка "Комсомолка" уже писала. Парню помогает в учебе горький шоколад и музыка. Фото: Смольный

- Открою вам маленький секрет: каждый из ректоров ведущих университетов города ждет, чтобы вы оказались студентами именно его вуза, - разрядил официальную обстановку губернатор Александр Беглов, обращаясь к ребятам.

Если вы не знали, как выглядят лучшие школьники, то вот. Фото: Смольный

Ребята, к слову, оказались не из робкого десятка. Одна из выпускниц попросила властей, чтобы в городе создавалось еще больше общественных пространств и уделялось внимание благоустройству и потребностям пешеходов. Поводя итоги встречи, многие сошлись во мнении, что выбрать профессию на всю жизнь сейчас, в мире изменчивого рынка труда, довольно проблематично.