Автобус протаранил маршрутку на Кронштадтской улице и собрал «паровоз» из пяти машин

Шедший в парк автобус протаранил припаркованную маршрутку. Фото: vk.com/spb_today

От сильного грохота проснулись около часа ночи 7 августа жители Кронштадтской улицы Петербурга. Здесь рейсовый автобус, по всей видимости ехавший в парк, протаранил припаркованную маршрутку.

- На Кронштадтской улице вот такое ДТП. Услышали грохот сильный, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Фото инцидента они также не преминули опубликовать в соцсетях. Судя по снимкам, досталось не только маршрутке, но и пяти припаркованным за ней машинам, которых собрало «паровозиком».

По словам очевидцев аварии, за рулем попавшего в ДТП автобуса находилась женщина. Впрочем, все обстоятельства аварии установят инспектора Госавтоинспекции. А вот из чьего кармана будет оплачен ремонт побитых авто, это уже решит владелец автобусного парка.

Напомним, что также в ночь на 7 августа в Шушарах произошло другое ДТП. Там под колесами иномарки погибла молодая женщина.