Губернатор Санкт-Петербурга заработал за 2019 год в три раза меньше жены

Александр Беглов заработал 3,8 млн рублей за 2019 год. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал официальные сведения о своих доходах за 2019 год. Соответствующий документ появился на сайте Смольного. Градоначальник заработал за минувший год почти в три раза меньше супруги – 3,8 млн рублей против 10,1 млн рублей. При этом у губернатора нет своего транспорта, а у жены в собственности есть Mercedes-Benz E300.

Доходы Александра Беглова за 2019 год. Фото: Смольный

Также Александр Беглов рассказал и об имуществе.

- Перечень объектов недвижимого имущества: 2 земельных участка в собственности (1600 и 1500 кв.м.), разрушенный жилой дом в собственности площадью 120,6 кв.м. (1/2 доля), квартира в собственности площадью 150,6 кв.м., а также земельный участок и квартира (находящиеся в пользовании) с площадью 22 и 106 кв.м. соответственно, - гласят данные документа.

Доходы супруги губернатора Санкт-Петербурга за 2019 год. Фото: Смольный

У жены губернатора, к слову, в столбике имущества 12 позиций. Добавим, что ранее «Комсомолка» писала, кто из главврачей городских больниц стал самым богатым за 2019 год.