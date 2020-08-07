Антимонопольщики выяснили, кто виноват в подорожании яблок в Санкт-Петербурге

УФАС нашло виновника в росте цен на яблоки в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники УФАС Санкт-Петербурга нашли виновников в подорожании яблок. Напомним, сорта «Гренни Смит», «Голден», «Гала», «Симиренко» во время пика пандемии коронавируса, с начала мая по начало июня, продавались совсем за недешевую цену. Антимонопольщики постучались с официальным запросом в различные торговые сети, чтобы понять, в чем причина подорожания яблок.

- УФАС обратилось в «Пятерочку», «Перекресток», «Карусель», О’кей», «Ленту», «Магнит», «Дикси» и «Ашан». Крупные ритейлеры ответили, что повышение розничных цен связано с ростом цен у оптовиков. Вдобавок в торговые сети еще не поступили яблоки отечественного производства, - пишет «Мойка78».

Ожидается, что цены снизятся, когда российских фруктов на полках магазинов будет гораздо больше, чем сейчас. Напомним, ранее УФАС завел дело на нерадивых поставщиков защитных масок из-за роста цен во время коронавируса.