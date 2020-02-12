УФАС Петербурга завело дело на оптовых поставщиков медицинских масок из-за роста цен в связи с коронавирусом
В конце декабря 2019 года весь мир узнал о новом коронавирусе, вспышка которого произошла в Китае. Болезнь начала быстро распространяться по Поднебесной, а также вышла за пределы страны. Многие жители планеты начали усиленно защищать себя от заболевания. Одним из самых распространенных методов стали медицинские маски, спрос на которых сильно вырос. Вместе с тем, цены тоже скакнули вверх. Однако на это обратили внимание антимонопольщики, которые, проведя мониторинг, выявили, что обычная маска стала стоить в аптеках более чем в 1,5 раза больше. В связи с этим, УФАС возбудил дело на четырех оптовых поставщиков из Петербурга.
- Экономическое мародерство, так называл статс-секретарь – замруководителя ФАС России Андрей Цариковский поведение хозяйствующих субъектов, стремящихся нажиться на панических настроениях граждан. Петербургское УФАС изучило цепочку «производитель – дистрибьютор – розница» и пришло к выводу, что возможные признаки картельного соглашения, вероятно, присутствуют на уровне оптовых продаж, – прокомментировал ситуацию руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.
Спрос на маски резко вырос из-за появления коронавируса в КитаеФото: Артем КИЛЬКИН
Среди поставщиков, которые попали под дело УФАС, числятся ООО «Медицина Санкт-Петербург», ООО «НПКФ Эклиф», ООО «Профитмед СПб», ООО «Новамед СПб».
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Скачек цен произошел с середины января по начало февраля 2020 года, когда тема коронавируса буквально захлестнула мир. Из-за этого на петербургском производственном объединении «Маска» - ведущем производителе медицинской одежды в России – пришлось повысить мощности, чтобы удовлетворить потребности в масках, которые сильно возросли.
Напомним, что в начале февраля «КП-Петербург» провела свое расследование. Оказалось, что в городских аптеках народ разбирает маски почти как горячие пирожки: партия из 500 штук полностью расходится по рукам за день-два.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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