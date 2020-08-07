Двух экстремистов, напавших в метро на чернокожих гостей Санкт-Петербурга, осудили условно

Два петербургских экстремиста получили условные сроки по делу о нападении на чернокожих мужчин в метро. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Суд Санкт-Петербурга признал виновными двух экстремистов, которые напали на двух чернокожих мужчин в метро Санкт-Петербурга. Напомним, все произошло на станции «Академической». Хулиганы подошли к иностранцам, наставили на них газового пистолета «УДАР» и с матом потребовали немедленно выйти из вагона. Началась драка. Досталось, преимущественно, темнокожим ребятам.

- Подсудимые грубо выражались по поводу цвета кожи потерпевших, несколько раз в них выстрелили, а также применили насилие в виде ударов руками по телу, рукам и голове. С места преступления соучастники скрылись, - передает детали дела объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд назначил первому из экстремистов 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, а второму 2 года и 5 месяцев с такой же «испыталкой».