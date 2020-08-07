В РЖД объяснили сильную задержку «Сапсанов» из Санкт-Петербурга в Москву

"Сапсаны" маршрута "Санкт-Петербург - Москва" сильно задержались под Новгородом из-за технической неисправности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пресс-службе ОЖД (филиал РЖД) рассказали, что причиной сильной задержки двух «Сапсанов», следовавших из Санкт-Петербурга в Москву вечером 7 августа, стала техническая неисправность. Напомним, ранее в «Комсомолку» обратились встревоженные читатели, которые стали невольными заложниками ситуации, застряв на скоростном поезде в глуши под Новгородом.

- В итоге мы простояли 2 часа и 15 минут, только потом тронулись, - написали «КП-Петербург» очевидцы.

В ОЖД заверяют, что за доставленные неудобства пассажирам выплатят денежные компенсации.

- Для получения компенсации пассажиры могут заполнить бланк претензии на частичное возмещение денежных средств. Документ размещен на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам», в подразделе «Часто задаваемые вопросы», в пункте «О сумме выплаты денежной компенсации за опоздание скоростного поезда «Сапсан». Адрес направления претензии размещен на бланке, - рассказывают в пресс-службе ж/д перевозчика.