Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Больше 17 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за последний день

Под наблюдением врачей находится 889 горожан, из них только 1 человек лежит в обсерваторе
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
КомментироватьОставить комментарий
Стало известно, сколько петербуржцев обследовали на коронавирус в минувшие сутки, 7 августа.

Стало известно, сколько петербуржцев обследовали на коронавирус в минувшие сутки, 7 августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус ровно 17178 человек. Некоторые находятся под пристальным наблюдением врачей – это 889 горожан. Из них только один человек лежит в обсерваторе, а 548 находятся на самоизоляции дома. При этом 340 петербуржцев из числа наблюдаемых – контактные.

- Специалисты обработали 199 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - передает пресс-служба Смольного.

Также поступали звонки и в службу экстренных вызовов 112. Зарегистрировано 70 обращений. О прибытии в Санкт-Петербург из другой страны, к примеру, доложили 11 человек. В городскую службу скорой помощи направили 23 обращения, а в полицию – 14. Остальные звонки были справочного характера.

Напомним, что с 8 августа в Северной столице наконец-то открываются парки аттракционов.

Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий