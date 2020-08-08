Больше 17 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за последний день

Стало известно, сколько петербуржцев обследовали на коронавирус в минувшие сутки, 7 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус ровно 17178 человек. Некоторые находятся под пристальным наблюдением врачей – это 889 горожан. Из них только один человек лежит в обсерваторе, а 548 находятся на самоизоляции дома. При этом 340 петербуржцев из числа наблюдаемых – контактные.

- Специалисты обработали 199 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - передает пресс-служба Смольного.

Также поступали звонки и в службу экстренных вызовов 112. Зарегистрировано 70 обращений. О прибытии в Санкт-Петербург из другой страны, к примеру, доложили 11 человек. В городскую службу скорой помощи направили 23 обращения, а в полицию – 14. Остальные звонки были справочного характера.

Напомним, что с 8 августа в Северной столице наконец-то открываются парки аттракционов.