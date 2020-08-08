Парки аттракционов открылись в Санкт-Петербурге с 8 августа

Парки аттракционов заработали в Санкт-Петербурге впервые во время коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 8 августа в Санкт-Петербурге официально вступили в силу очередные послабления по коронавирусу. В частности, заработали парки аттракционов, но только те, что находятся на открытом воздухе. К примеру, свои двери открыл «Диво Остров», который во время пандемии стоял без дела и вообще ничего не зарабатывал.

- В парках аттракционов, расположенных на открытом небе, необходимо носить маски, не считая времени нахождения на самом аттракционе. Также в парках необходимо соблюдать социальную дистанцию. На кассе, на стойке администратора и оператора и в местах хранения личных вещей посетителей должен быть установлен защитный экран, - сообщает пресс-служба Смольного.

Вдобавок с парков аттракционов потребовали иметь стандарт безопасности и уникальный QR-код. Обо всех других послаблениях с 8 августа «Комсомолка» писала в отдельном большом материале.