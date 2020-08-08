Деревянные подпорки установили на месте обрушения балкона на Лесном проспекте

Деревянные подпорки появились на месте обрушения балкона в Санкт-Петербурге. Фото: скриншот видео Фонда капремонта

Фонд капремонта Санкт-Петербурга показал ход контраварийных мероприятий на месте обрушения балкона в доме на Лесном проспекте. Напомним, 7 августа на трех рабочих, занимавшихся демонтажем, упала бетонная плита с третьего этажа. Один из них от госпитализации отказался, двое других срочно отправились в больницу.

Судя по видео с места, сейчас балкон второго этажа подперли двумя деревянными столбами, чтобы не допустить нового обрушения.

- Работы на объекте пока приостановили на неделю. В это время спецкомиссия определит этапы и технологию безопасного демонтажа. Задержка не скажется на сроках окончания капитального ремонта дома, - пояснили в пресс-службе Фонда капремонта.

Добавим, что по плану все 28 балконов дома по адресу Лесной проспект, 37, к.1 должны отремонтировать, поскольку они находятся в аварийном состоянии.