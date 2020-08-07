Три человека пострадали при обрушении балкона на Лесном проспекте

На Лесном проспекте рухнул аварийный балкон на головы трех рабочих. Фото: vk.com/spb_today

Очередное обрушение балкона за последние дни произошло в Санкт-Петербурге. На этот раз все едва не закончилось трагедией. По адресу Лесной проспект, 37, корпус 1 трое рабочих находились на одном из балконов второго этажа, чтобы устранить его аварийность, а проще говоря – спилить от греха подальше все самое опасное. Но в какой-то момент на них рухнула плита балкона сверху. Мужчины упали и оказались под завалами бетонной конструкции.

Один пострадавший рабочий от госпитализации отказался. Фото: скриншот видео от Фонда капремонта

На месте происшествия оперативно оказались все необходимые спецслужбы и чиновники из местной администрации. Двух бедолаг госпитализировали медики скорой помощи. Один рабочий от помощи врачей отказался и находится в удовлетворительном состоянии. К дому приехали и специалисты Фонда капремонта, которые уже нашли виновника.

- Причиной падения плиты стало нарушение технологии производства работ со стороны подрядчика. Согласно краткосрочному плану 2020 года, в этом доме должны отремонтировать 28 балконов. Капремонт выполняет подрядная организация «ПСК Реконструкция». Работы в данный момент приостановлены, - передает пресс-служба Фонда капремонта в Санкт-Петербурге.

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