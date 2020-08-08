Антирекорд по заявкам о пропавших людях зафиксировали в июле в Санкт-Петербурге

За прошедший июль в Санкт-Петербурге установлен рекорд по заявкам о пропавших людях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Антирекорд по заявкам о пропавших людях установили в минувшем июле в Санкт-Петербурге. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» за прошлый месяц к ним поступило 316 обращений. 124 заявки касались потерявшихся в лесу. Волонтеры беспокоятся, что дальше будет хуже.

- Большая часть заблудившихся – пожилые люди. «Уж я-то не заплутаю, вырос возле этого леса, знаю его, как свои пять пальцев», - говорят они родным, отправляясь за грибами. И не возвращаются, - пишут поисковики в своей официальной группе во «Вконтакте».

Статистика за июль неутешительная. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Почти всех лесных потеряшек в итоге нашли. Некоторым повезло выбраться самостоятельно, кто-то вышел благодаря консультации по телефону. Бывали и случаи, когда спасатели даже выносили обессиленных грибников.

- Если в лес идет пожилой человек, то подключите на телефоне услугу, которая позволит отслеживать его перемещения. А еще лучше - сходите за грибами в магазин, - подытоживают поисковики.