Почти девять тысяч человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Около 9 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

8963 человека прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за последние сутки. Последние данные по состоянию на утро 10 августа публикует городской Оперативный штаб.

- Под медицинским наблюдением находится 771 человек. Из них 143 - в обсерваторе, 288 - на самоизоляции, 340 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

По информации федерального Оперштаба, на утро понедельника в Санкт-Петербурге зафиксированы еще 157 случаев заражения COVID-19, общее число заболеваний достигло 33 047.

24 087 (+45 за сутки) человек благополучно перенесли болезнь и выздоровели, а 2156 скончались (+7).

6804 пациента остаются в активной фазе заболевания и находятся в больницах, либо на домашнем лечении.

На единую городскую линию «122» по вопросам коронавируса за сутки позвонили 151 раз, еще 65 похожих обращений приняли по номеру 112.