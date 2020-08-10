Жена рэпера Картрайта останется в СИЗО минимум до 26 августа

Апелляцию на арест Марины Кохал рассмотрят лишь 26 августа. Фото: СОЦСЕТИ

Как минимум до 26 августа останется в Следственном изоляторе Марина Кохал - жена рэпера Энди Картрайта, которую подозревают в его убийстве. Именно на эту дату назначено рассмотрение апелляции об аресте женщины до рассмотрения дела по существу.

- Судебное заседание по апелляционной жалобе на постановление Смольнинского районного суда от 03.08.20 об избрании Кохал меры пресечения в виде заключения под стражу назначено в городском суде на 26.08.20, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» адвокат жены музыканта Сергей Лукьянов.

Напомним, что 29 июля расчлененное тело рэпера было найдено в квартире одного из домов на Невском проспекте, где вместе с 2,5-годовалым ребенком и матерью жены жила пара.

При этом сама Марина Кохал призналась в расчленении тела супруга, но заявила, что он умер за несколько дней до этого от передозировки наркотиками. Предварительная экспертиза наличия запрещенных веществ в теле погибшего не показала.