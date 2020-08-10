Катер с людьми влетел в затопленный буй в Финском заливе у «Лахта Центра»

Водитель катера столкнулся с затопленным сигнальным поплавком в воде у «Лахта Центра». Фото: vk.com/spb_today

Водитель катера напоролся на затонувший буй в Финском заливе недалеко от «Лахта Центра». Да, водные ДТП в Санкт-Петербурге временами случаются. Капитан судна рассказал о своей аварии в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург во «Вконтакте». По словам мужчины, он вместе со своим другом как ни в чем не бывало гонял по воде, как вдруг лодка на полном ходу подпрыгнула от сильного удара.

А вот и скрытый враг. Фото: vk.com/spb_today

- Загнул в розочку стальной 4-х лопастной винт. Как бы вроде ничего необычного. Но! То, во что я впоролся, оказался затопленный 4-х метровый буй. Который, видимо, пробило, и он затонул. И вот эта огромная стальная ерунда лежит сейчас посреди просто нереально оживленного места напротив «Лахта Центра», - сетует владелец лодки Алексей.

После удара винт мотора не узнать. Фото: vk.com/spb_today

Как рассказывает мужчина, пару дней назад его товарищ тоже влетел в этот «поплавок», пробив дно своего судна. Теперь капитан лодки переживает, что кто-то может погибнуть от затаившегося «врага» и призывает МЧС достать буй со дна. Мужчина даже приложил координаты - N59 57.604 E30 10.377.

К слову, этот же водитель катера недавно чуть не погиб в бушующем шторме в Финском заливе.