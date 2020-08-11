Найденный под Приозерском труп со связанными руками мог пролежать в лесу около полугода

Труп мог пролежать в реке около шести месяцев. Фото: ГУ СК РФ по ЛО

Следователи дали первые комментарии по делу о найденном в лесу трупе. Днем 9 августа на останки мужчины, лежавшие в реке в Приозерском районе Ленобласти, наткнулся местный дачник, пошедший за грибами. Он, через знакомого, и вызвал полицию. Позднее на место прибыли и следователи.

- Вечером 10 августа 2020 года в акватории реки Вьюн между деревней Денисово и поселком Запорожье в Приозерском районе Ленинградской области обнаружено тело неизвестного мужчины, руки и ноги которого были связаны, - сообщает пресс-служба Следкома.

Учитывая все обстоятельства, дело завели по статье «Убийство», а вскоре появились и первые подробности. Известно, что труп зацепился за мостик, а из воды торчали кости и части рук, поэтому останки и заметил грибник.

Как пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах «Мойка 78», учитывая степень разложения, тело могло пролежать в лесу около полугода. При этом следов убийства на месте обнаружения не было.