Новый «зеленый» автобус МАЗ вышел на испытания в Санкт-Петербурге

Новейший МАЗ вышел на испытания в Петербурге. Фото: "Пассажиравтотранс"

Новейший белорусский автобус МАЗ-303206 вышел на испытания на петербургские улицы. Испытывать современную машину будут на маршруте номер 3, который идет от улицы Костюшко до Театральной площади.

- Автобус отличают самый высокий экологический класса двигателя Евро-6, комфортный салон, оборудованный климатической системой и зарядками для телефонов, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Бонусом к поездке станет культурная программа. Как и в других автобусах третьего маршрута, пассажиры смогут послушать аудиоэксурсию «Культурный маршрут». Для этого на мобильный телефон нужно скачать приложение по QR-коду, который есть в салоне автобуса.

Сам новый МАЗ отличают не только зеленый цвет - в знак высокой экологичности, но и комфорт для пассажиров. Так, на полуторных сидениях будет удобно родителям с детьми, а широкая накопительная площадка в салоне имеет поручни с мягкой обивкой.

Автобус будет испытывать в Петербурге до конца года, а потом будет принято решение о закупках машин.