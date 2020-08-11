Фуд-холл откроется на пятом этаже ТК «Невский центр»

Новый фуд-холл появится на пятом этаже торгового комплекса "Невский центр". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На пятом этаже популярного торгового комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге появится масштабный фуд-холл от Ginza Project. Посетителям обещают блюда кухонь со всего мира. Добраться до ресторана можно как через ТК, так и с помощью лифта, который находится рядом с главным входом комплекса на Невском проспекте.

- Площадь фуд-холла составит 2678 квадратных метров. В нем будут представлены 20-25 концепций. С появлением фуд-холла посетители смогут получить максимально возможный набор форматов обслуживания и ценовых категорий: сегодня можно остановить свой выбор на фастфуде или шведском столе, завтра сходить с друзьями в фуд-холл, - рассказывают в пресс-службе «Невского центра».

Фуд-холл планируют открыть в начале июля 2021 года.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала список ресторанов, магазинов и кафе, которые закрыли на Невском проспекте из-за убытков во время пандемии коронавируса.