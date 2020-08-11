Появилось видео столкновения теплохода с мостом в Санкт-Петербурге

Момент столкновения теплохода с мостом в Санкт-Петербурге попал на видео. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» получила видео громкого ДТП, в котором пьяный капитан теплохода влетел в опору Прачечного моста во время прогулочной экскурсии по Неве в Санкт-Петербурге. Напомним, у места судоводителя обнаружили распитые бутылки водки, сам 44-летний мужчина находился в практически неадекватном состоянии.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО

Судя по видеозаписи, пассажиры веселились, ничего не подозревая о грядущей аварии. Теплоход должен был спокойно проехать под мостом, некоторые люди даже специально сели на свои места, чтобы не удариться головой. Однако в этот момент и произошло ДТП. Пострадавшие серьезных травм не получили, но в больницу их все же отправили. А вот на горе-капитана оперативно завели уголовное дело.

- Также механические повреждения получили мост и судно. Водителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.