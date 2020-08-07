Резкий рост смертности от коронавируса в июне выявили в Санкт-Петербурге

Каждый шестой умерший от коронавируса в России в июне 2020 года был жителем Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аномально высокая смертность от коронавируса зафиксирована в Санкт-Петербурге за июнь 2020 года. Обновленные данные опубликовал Росстат на своем официальном сайте. Диагноз COVID-19 как причина летального исхода выявлен в 5448 случаев по всей России. При этом в Северной столице от коронавируса погибло 837 человек. Проще говоря, каждая шестая смерть от опасной инфекции в стране пришлась на Санкт-Петербург.

- Также есть статистика, где COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции еще исследуются. Таких случаев в июне 2020 года по всей России 1589. В Санкт-Петербурге – 308, - передает пресс-служба Росстата.

Для сравнения, за прошедший май 2020 года, по данным Ростата, лишь каждый восьмой умерший от коронавируса в России жил в городе на Неве.

Ранее «Комсомолка» писала, что в июне 2020 года в Санкт-Петербурге зафиксировали самый высокий уровень смертности за последние 10 лет, так что статистика летальных исходов по коронавирусу, увы, выглядит логично. Тем более, что на период с конца мая по начало лета в Северной столице как раз пришелся пик пандемии.