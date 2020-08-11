Театры Санкт-Петербурга возобновят работу в сентябре

Смольный надеется открыть театры Санкт-Петербурга в сентябре. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко ответил, что театры Северной столицы все-таки заработают в сентябре. По крайней мере, так надеются власти. Тем временем в театрах вовсю репетируют и согласовывают меры безопасности.

- Закончились отпуска и все ограничительные режимы по коронавирусу. Артисты театров сейчас активно репетируют, готовятся к спектаклям. Театры согласовывают стандарты безопасности. Мы искренне надеемся начать сезон если не в первых числа сентября, то хотя бы (чуть позже) в сентябре. Активно готовимся к этому, но с соблюдением всех правил, - сообщил Сухенко в эфире телепрограммы «Обратная связь».

Напомним, что ранее часть артистов Мариинского театра отправили на домашний карантин, поскольку они пожаловались на свое самочувствие. Результаты на COVID-19 станут известны в ближайшее время.