Проект создания Почтового квартала согласуют с петербуржцами

Смольный и "Почта России" дали старт проекту модернизации Почтового квартала в Санкт-Петербурге. Фото: Смольный

Смольный и «Почта России» поставили подпись под соглашением о сотрудничестве в рамках развития Почтового квартала. Напомним, в Санкт-Петербурге появится новое общественное пространство на территории, ограниченной Ново-Адмиралтейским каналом, набережной Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей. В указанных границах появится масштабная пешеходная зона, музеи, конгресс-холл, концертный зал, кафе и рестораны, а также деловой центр.

- Этот проект станет примером нового подхода к формированию комфортных пространств в исторической части Санкт-Петербурга. Концепцию обязательно согласуют с горожанами, - цитируют губернатора Северной столицы в пресс-службе Смольного.

Спрашивается, за чей счет банкет. Смольный обещает взять на себя расходы на работу с объектами, которые находятся в собственности города. Сюда входит реставрация фасадов жилых домов, модернизация инженерных сетей и установка освещения. Первые работы начнутся в 2021 году.