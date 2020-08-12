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В МЧС проверили сообщение о возгорании подлодки в Кронштадте

Вызов оказался ложным
Роман ЛялинРоманЛялин
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Вызов оказался ложным

Вызов оказался ложным

Фото: Артем КИЛЬКИН

В день 20-летия трагедии подлодки "Курск" в МЧС Санкт-Петербурга поступил тревожный звонок о возгорании подлодки в Кронштадте. Спасатели сразу же выехали к месту происшествия. К счастью, информация не подтвердилась.

- Ложный вызов. В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар, - сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сейчас в Санкт-Петербурге проходят траурные мероприятия в годовщину гибели подлодки "Курск". На Серафимовском кладбище у мемориала собрались родственники погибших моряков.