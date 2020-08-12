Беглов потребовал комплексно ремонтировать жилые дома Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга призвал комплексно ремонтировать жилые дома в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал ремонтировать жилые дома в городе комплексным методом, то есть приводить в порядок все вместе: и кровлю, и подвалы, и систему теплоснабжения. Во время очередной инспекции градоначальник отметил, что зима близко и медлить нельзя.

- Работе системы теплоснабжения нужно уделять особое внимание. Современный подход к этому сейчас предусматривает установку соответствующего оборудования, благодаря которому показания общедомового счетчика автоматически попадут в теплоснабжающую организацию. А она, в свою очередь, может регулировать подачу тепла, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Также Беглов заявил о необходимости продолжать устанавливать «умные» домофоны в жилых домах Северной столицы. Такие устройства уже есть в 11 районах города, но их, по словам губернатора, должно стать больше. Напомним, современные домофоны способны извещать жильцов о ЧП, «раздавать» Wi-Fi и снимать на камеру преступников.